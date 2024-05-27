【新品】David Hockney / デイヴィッド・ホックニー

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商品詳細
世界はポジティブな色と光に満ちているDavidHockney:AChronology色彩と知覚とイメージの探求者であり、人と自然と人生を愛したホックニー。本書は彼の膨大にして広大な作品群を年代順に編集したTaschen40周年記念の特別版。50年代から現代までその豊かな流れに身を任せる心地よさ。世界はポジティブな色と光に満ちている。#デイヴィッドホックニー#taschen40th#imaginewithartTaschenISBN-978383658249016x22.5cm/511pagesText:EnglishHardcover-洋書です-新品です
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