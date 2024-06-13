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THE 501 XX A COLLECTION OF VINTAGE JEANS
商品番号 U53750430147
商品名

THE 501 XX A COLLECTION OF VINTAGE JEANS
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,239 円
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商品詳細

「THE501XXACOLLECTIONOFVINTAGEJEANS」藤原裕/藤原裕定価:￥9259#藤原裕#藤原裕#本#生活／家事世紀を超えるキング・オブ・ジーンズ1890年頃、「501®」のロットナンバーをつけられた最初期のモデルから、ワークウエアとして労働者たちの声を受けて変化する時代、第二次世界大戦に巻き込まれ仕様を省略せざるを得なかった頃、そして今日の5ポケットジーンズのカタチを完成させる時代など、1966年までのビンテージ501®が自らの変遷を雄弁に物語る写真集。
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