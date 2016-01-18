FC限定☆RKF河村隆一ЯK Standard会場限定販売CDアルバム☆彼方まで

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商品詳細
FC限定☆RKF河村隆一ЯKStandard会場限定販売CDアルバム☆彼方まで激レア☆FC限定☆RKF河村隆一RKS彼方までLUNASEAルナシーRyuichiKawamuraЯKStandard会場限定販売CDアルバム配信ライブ曲も収録☆album開封済のため未使用に近いとしてありますが、新品同様で状態はとても良いです。歌詞カード付き。#ЯKStandard#ЯK_Standard#CD・DVD#河村隆一#LUNASEAファンクラブ又はライブ会場で購入できるCDです。（現在は販売終了）01.goesonforever02.生まれたてのブルー03.missing04.激痛05.avoice06.聞こえる07.彼方まで08.自由な人09.スラセセラ10.風11.この旅を続けて12.melodyBonusTrack(楽曲提供セルフカバー)01裸足の天使 (GIFT)02時のきざはし(西城秀樹)03いつかの宇宙(3minute)直筆サイン入りも出品中です。他にもFC限定ノーマイク・バラッドマン・F120A・F114BなどのDVDや関連商品たくさん出品中！
http://narcologia.ru/goods/peroration610015.html
http://narcologia.ru/goods/providence190394.html
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