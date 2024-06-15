ネオジオミニ()今すぐ遊べるフルセット -あの興奮をご自宅で

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商品詳細
毎度、見ていただき ありがとうございます。ネオジオミニのフルセットです。数回遊んだだけなので、状態はいいですよ。以下、フルセットのため購入いただいたらすぐにテレビで対戦もできます。※中古品につき、神経質な方は購入をお控えください。※初期化済み、動作確認済みです。•ネオジオミニ本体、付属品•ケーブル\u0026電源アダプタ•コントローラーPAD白and黒•HDMIケーブル•説明書•技を出すための攻略本ようはこのセットを購入いただいたらすぐにテレビに繋げて対戦もできちゃいます。あのゲーセンの興奮を是非ご自宅で。
http://narcologia.ru/goods/flight264128.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce389155.html
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