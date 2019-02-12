時刻表1987年7月 房総夏ダイヤ JTB交通公社JR国鉄鉄道ジャーナルファン

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商品詳細
多少の変色はございますが、折り目も無く保存状態は良好だと思います。保存用に購入しており、使用感はありません。古い時刻表ですので経年劣化はあることをご理解の上、お取引下さい。値引きには対応しておりません。断捨離が目的ですので、取引が無ければ順次廃棄しております。#鉄道ジャーナル#鉄道ファン#鉄道ピクトリアル#JR#国鉄#特急#時刻表#列車#旅#駅#鉄道ダイヤ#私鉄#電車#機関車#客車
http://narcologia.ru/goods/tenet974363.html
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