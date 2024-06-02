エレカシ　エレファントカシマシ　愛と夢　レコードジャケット　サイン　宮本浩次

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商品詳細
※レコードジャケットにサインがしてあるものであり、レコードディスクは元々存在しません。サイン自体珍しく、書いてあるもの（LPジャケット）も貴重なものだと思います。経年によるテープの日焼けと、裏面の白地箇所に着色が見られますが、製作工程上のものかと思われます。20年以上前のものなので、その点をご理解できる方におねがいします。発送は段ボールでサンドイッチして、頑丈に梱包して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Sydney107549.html
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