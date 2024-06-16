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- 152 光琳飾皿 桐大皿1客 茶入1客 皿立て1客 未使用
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商品詳細
光琳飾皿桐大皿 1客茶入 1客皿立て 1客サイズ皿 26cm茶入 横 7cm高 7cm未使用品です皿 箱あり茶入 箱なしプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！
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