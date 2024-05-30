希少　最新知識百科大辞典　（大正7年発行）

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大正7年発行の百科大辞典です。写真の通り、全体的にいたみがあり途中が破れたりしています。本の1番最後のページに個人名など記載されてます。大正時代の百科大辞典希少品かと思います。古本になりすのでご理解頂ける方のご購入でお願い致します。