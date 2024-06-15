完動品　New3DS

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商品詳細
New3DS本体と充電ケーブルのセットになります。外箱は有りません。【本体】品名:New3ds色:ホワイト本体カバー:大乱闘スマッシュブラザーズver状態:完動品(電源、ソフト読み込み、カメラ等)画面の傷:上下ともに目立つ傷は少ないです外装の傷:細かな傷が多数あります画面焼けは気にならない程度です中古品になります。返品等のトラブル防止の為、神経質な方はご購入をお控えください。
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