ゲームボーイミクロ 充電器付き／バッテリー交換済み

ゲームボーイミクロ（GAMEBOYmicro）・充電器付き・バッテリー交換済み・箱、袋無し発売当時に購入し、当時少し使用したのみです。全体的に傷は無くきれいな状態ですが、唯一背面の右上に傷があります。（写真6枚目）充電ができなくなっていたのでバッテリー交換しました。（7/31）正常に充電できること確認済みです。電源ON/OFFだけでなくゲームのプレイも確認済みです。使っていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。



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