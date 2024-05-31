BLACK PINK『BORN PINK』ミニキーリング/PPEU

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BLACKPINK、『BORNPINK』YGPLACE購入品です。こちらは、公式ショップです。すべて、韓国限定の公式グッズとなります。◆申し訳ございません。価格交渉・取り置き等は、しておりません。ご了承下さいね。◆もともと、細かいキズ等ある事もございます。◆商品内容◆ワールドツアーSEOUL『BORNPINK』ミニキーリング/PPEU◆サイズ70×110×95mm★マスコットキーリングは、現地でもとても人気があり、すぐに完売した商品です。◆商品数が少ない事、韓国限定のため梱包もしっかりさせて頂きます。少し高いですが、ご理解頂ける方、よろしくお願い致します。#ブラックピンクソウルコングッズ