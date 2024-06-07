スタンダード トランペット】東京管楽器製作所製 マウスピース2個付き ...

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とりあえずやってみたい方・入門・学習に最適です！TOKAN東京管楽器製作所製製番1134マウスピース2個付き◎状態全体的にはきれいだと思いますが、画像でご判断ください。ケースの金具は経年変化による汚れがあります。可能な限りきれいにしてお渡しします。◎サイズ目安トランペット本体長さ(マウスピース含まず)485mmケース:W550×H295×D150mm◎付属品ケースとケース内に写っている物◎中古品です。経年保管による小キズ汚れ等若干あります。あくまで中古品として写真をご覧の上ご理解の頂ける方ぜひご検討ください。人から頼まれての出品になりますので、詳しいことはお答えできかねます。あらかじめご了承ください。厳重に梱包して発送いたします。