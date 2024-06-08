ネクロスの要塞　第3弾　第4弾　セット売り　フィギュア　カード　消しゴム

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商品詳細
ネクロスの要塞第三弾、第四弾のフィギュア、カードのまとめ売りとなります。古い物でダンボールに入れて保管していましたので、多少汚れはありますが状態は悪くないです。その上でご理解いただける方よろしくお願いいたします。状態は画像にてご確認ください。＊フィギュアとカードは揃っていません。カードは未切りのものもあります。フィギュア37体 カード88枚ロッテ ガチャ 塩ビ 消しゴム フィギュア ミニフィギュア 人形 ゴム ネクロス 昭和レトロ 玩具 ゲーム RPG カード コンプリート チョコ オマケ 食玩フィギュア種類···コレクションフィギュア
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