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ドラゴンクエストメタリック　キングスライム、他　4体セット
商品番号 V18908377065
商品名

ドラゴンクエストメタリック　キングスライム、他　4体セット
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエスト　メタリックモンスターズギャラリー○キングスライム○はぐれメタル○スライムナイト○ホイミスライム全体的に少し使用感がありますが、そこまで汚れていないかと思います。中古品ということをご理解の上、ご購入願います。※傷、汚れ等に対するクレーム等は対応できませんので予めご了承ください。人気ゲームタイトル...ドラゴンクエスト
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