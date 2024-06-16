【未使用】美少女戦士セーラームーンSuperS グラスセット ひな人形おまけ付き

【今だけおまけ付き】うさぎとチビうさのイラストがとても可愛いグラスセットになります。高さ:約11cm直径:約6cm購入時より中の仕切りはありませんでした。撮影の為に箱を開けましたので、テープ跡ご容赦下さい。未使用で使っていないお品になるので箱にダメージはありますが、【新品・未使用】のカテゴリーに入れました。緩衝材で丁寧にお包みした上でお送り致します。☆☆プレゼント☆☆ご購入でご希望の方にはUFOキャッチャーで取った【セーラームーンひな人形（昭和版）】をペア（うさぎとタキシード仮面）でお付けします。※箱にダメージはあるものの取り出してもいないお品です。コメントお待ちしています☆☆☆☆#SailorMoon#PrettyGuardianSailorMoon#Rare#Retro#Vintage#Collectible#SailorMoonvintageキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···食器・キッチン



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