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練習用クラッシュシンバル 18インチ
商品番号 E28331264381
商品名

練習用クラッシュシンバル 18インチ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローボリュームシンバル18インチ(クラッシュ)です。ジルジャンやセイビアンのような全体に穴が開いているシンバルで、通常のシンバルのような大音量が出ないので自宅などでの練習にお使いいただけます。また、シンバル自体にゴムパッドを載せるタイプのものより、リアルな打感が得られます。海外からの輸送中についた傷や製造工程でついた傷や汚れなどがある場合がございます。ノーブランド品になります。別の場所でも出品しているので、そちらで売れた場合は出品を停止する場合がございます。ご了承下さい。
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