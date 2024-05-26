- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- セルマー S.SaxマウスピースS90 170 再再再再再再再再再値下げ‼️
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者セルマー ソプラノサックス用マウスピースS90170コントロールがしやすく、楽に鳴らせて、音質が明るいのが特徴です。旧モデルのため、ロゴが現行モデルと違います。使用によるキズとロゴの剥がレガート若干ありますが、音質にはまったく問題ありません。値下げ！7980円→6650円！楽器パーツが高騰する中、ぜひこの機会にどうぞ！よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/recuperation374321.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation558621.html
http://narcologia.ru/goods/moisture39969.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation374321.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation558621.html
http://narcologia.ru/goods/moisture39969.html