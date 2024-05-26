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セルマー　S.SaxマウスピースS90 170 再再再再再再再再再値下げ‼️
商品番号 R54438304749
商品名

セルマー　S.SaxマウスピースS90 170 再再再再再再再再再値下げ‼️
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 2,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者セルマー　ソプラノサックス用マウスピースS90170コントロールがしやすく、楽に鳴らせて、音質が明るいのが特徴です。旧モデルのため、ロゴが現行モデルと違います。使用によるキズとロゴの剥がレガート若干ありますが、音質にはまったく問題ありません。値下げ！7980円→6650円！楽器パーツが高騰する中、ぜひこの機会にどうぞ！よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/recuperation374321.html
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