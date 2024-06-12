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【真作】諸星成章/江山図/山水図/漁舟図/掛軸/名家伝来/AD-365
商品番号 A92123429851
商品名

【真作】諸星成章/江山図/山水図/漁舟図/掛軸/名家伝来/AD-365
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】諸星成章　日本画家。明治3年(1870)千葉県生。本名は盛章、通称は連一郎、別号に玉連・仲連・醒笑・成璋。川端玉章に師事、円山派を学ぶ。渡辺崋山・椿椿山の画風を慕い、南画を修める。日本美術協会、日本画会などで受賞を重ね、セントルイス万国博覧会で銅賞を受賞。川端画学校教授。日本美術協会・文墨協会委員。昭和18年(1943)【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、全体に汚れシミあります。表装は多少の時代感あり、全体に汚れシミ、天に数ヶ所の虫穴あります。　　　紙箱付　　　　軸丈　縦　180㎝×幅　58㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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