【真作】諸星成章/江山図/山水図/漁舟図/掛軸/名家伝来/AD-365

【真作】【参考】諸星成章 日本画家。明治3年(1870)千葉県生。本名は盛章、通称は連一郎、別号に玉連・仲連・醒笑・成璋。川端玉章に師事、円山派を学ぶ。渡辺崋山・椿椿山の画風を慕い、南画を修める。日本美術協会、日本画会などで受賞を重ね、セントルイス万国博覧会で銅賞を受賞。川端画学校教授。日本美術協会・文墨協会委員。昭和18年(1943)【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、全体に汚れシミあります。表装は多少の時代感あり、全体に汚れシミ、天に数ヶ所の虫穴あります。 紙箱付 軸丈 縦 180㎝×幅 58㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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