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クレイバースト　未開封　シュリンク付　BOX
商品番号 E42924611778
商品名

クレイバースト　未開封　シュリンク付　BOX
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

匿名配送送料無料ポケモンセンター受注生産分送料の関係でBOXから出してお送りします。BOXもキレイに畳んで一緒にお送りします。封入率は変わりません。ボックスパックシングル...ボックス(box)#クレイバースト#ナンジャモ#ポケカ種類...ポケモンカード(ポケカ)
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