クレイバースト　未開封　シュリンク付　BOX

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商品詳細
匿名配送送料無料ポケモンセンター受注生産分送料の関係でBOXから出してお送りします。BOXもキレイに畳んで一緒にお送りします。封入率は変わりません。ボックスパックシングル...ボックス(box)#クレイバースト#ナンジャモ#ポケカ種類...ポケモンカード(ポケカ)
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