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GLAY TERU GENTEN ユニフォーム 長袖ホワイト
商品番号 W79107106974
商品名

GLAY TERU GENTEN ユニフォーム 長袖ホワイト
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TERUTAKUROJIROHISASHIGLAY函館G4SpaceG-DIRECT⭐️GENTENユニフォーム長袖ホワイトTERUによる、函館の楽しさを発信するコンテンツ「GENTEN.HAKODATE」こちらのオリジナルグッズをG4AirPortSpaceにて販売いたします！YouTubeアカウントのサムネイルや動画でもおなじみのGENTEN.HAKODATEのロゴをバックにプリントした白の長袖Tシャツ胸元のポケットには「GENTEN」のロゴをあしらった、シンプルに着こなせるオフィシャルユニフォームです。【サイズ】M：約着丈740mm×身巾510mm×裄丈88mmL：約着丈760mm×身巾560mm×裄丈92mm【素材】綿100%Mサイズもあります。即購入OKです❗HIGHCOMMUNICATIONSTOUR2023-TheGhostHunter-※ご不明な点がありましたら、購入前にコメントをよろしくお願いします。自宅保管ですので、ご理解・ご了承をお願いいたします。
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