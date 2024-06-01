極美品】勲記 勲章額 木製フレーム 菊の御紋 横85cm 縦52cm ...

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実4額の素材...木製フレーム置き方...壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材...アクリル向き...横向き用途...賞状,メダル・勲章勲章と褒章の叙勲おめでとうございます。大型の勲記、勲章、褒章額です。ほぼ全てのものに対応できるサイズです。比較的新しいもので、やや傷はありますが極美品の状態と思います。木製フレームに落ち着いた灰色柄紋様で、上品な色合いと思います。贈り物にも最適な品物と思います。外枠 横84cm縦52cm内枠 横57cm縦40cm