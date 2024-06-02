crasher KIDZ マフラータオル

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！crasherKIDZマフラータオルです。数回使用しております。目立った汚れやほつれはございませんが素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください。中西椋雅さんのcrasherKIDZ時のステージ写真も所持しておりますのでご希望がございましたらお売りさせていただきます。(半田龍臣さんも数枚あり)質問等ございましたら御気軽にコメントください！crasherKIDZEXPGEXPGLab加藤夏樹彩木瑋嗣畠山流嘉森元成中野叶海大村宇宙半田龍臣小波津志中西椋雅オサイジミー和輝
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