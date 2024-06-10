青磁　水柱　水次　茶道具

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商品詳細
茶道具の青磁水柱です。使用感はありません。 鶴と雲の様な模様があります。Itisaceladonwatercolumnofteautensils.Thereisnousability. Therearepatternslikecranesandclouds.口径 約5.5㎝ 胴径 約11㎝高さ 約20㎝注ぎ口(付け根から) 約14㎝ 持ち手(付け根から) 約15㎝自宅保管の中古品ですので、完璧を求める神経質な方はお控え下さい。
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