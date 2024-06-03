アリーヤAaliyahプリントTシャツ（未使用）

XLサイズ現品１点限りアリーヤ激レアプリントTシャツです。原版が折り目のあるポスターを使用している為、プリント地にもその折り目の線が写っておりますから、必ず画像で確認お願い致します。画像撮影時に一度、使用しただけで、実質未使用品となります。サイズ:XL身丈:約83cm身幅:約55cm写真サイズ:約24.5cm×33cmカラー:Blackバックプリント:なし(無地)【Ｔシャッの取り扱い上のご注意】✼安全にご使用いただくために必ずお読み下さい。●快適に着用していただくために、着用前に洗濯をして下さい。（あくまでも推奨です）●洗濯の際は多少色移りする可能性がありますので、白や淡色系のものとは分けて洗って下さい。●蛍光増白剤が入ってる洗剤は使用しないで下さい。●プリント面を裏にして、洗濯ネットの使用をお勧めします。●色を定着させるため、プリントの際に前処理の跡がありますが、洗濯をすることでほぼ、解消されます。●プリント部分をもみ洗いすることや、アイロンを直接かけるのは、絶対におやめ下さい。●洗濯後のタンブラー乾燥はおやめ下さい。●カラーやサイズに若干の個人差が生じます。また、若干のホツレ、混糸の可能性がございますので、ご了承下さい。●今後出品予定の各種プリントTシャツについても、製品の特性上、サイズや色合いに若干の誤差が生じますので、ご了承願います。#アリーヤ#aaliyah#



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