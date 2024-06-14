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TRACE ELLIOT Boxer 15 Bass ベースアンプ 15W
商品番号 S80319333195
商品名

TRACE ELLIOT Boxer 15 Bass ベースアンプ 15W
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TRACEELLIOTBoxer15BassComboベースアンプ15Wです。動作確認しております。本体、電源ケーブル、になります。音出し確認済み確認ポットコントロール部目立ったガリ音等無く正常に動作しています。【サイズ】（W）310ｍｍ×（H)370ｍｍ×（D）210ｍｍ【重量】　９kg【平均出力】15W初心者の方にもオススメ！最初の１台には安い新品よりも名門ブランドの製品をおすすめします。本物のサウンドを体感できます。質のいいサウンドとサイズのコンパクトなベース・コンボアンプを探しているプレイヤーにオススメです。【製品説明】トレース・エリオットの上級機種と同様に高品質で頑丈なスチール製グリルと、耐久性に優れたカーペットカバーを使用した本格的なルックスを持ち、その小さなスタイルからトレース・エリオットならではの重厚なベースサウンドを生み出します。
http://narcologia.ru/goods/composite235954.html
http://narcologia.ru/goods/smear125904.html
http://narcologia.ru/goods/competitive30481.html
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