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一番くじ フィギュア キングクリムゾン
商品番号 O90527150710
商品名

一番くじ フィギュア キングクリムゾン
ブランド名 ジョジョノキミョウナボウケン
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···コレクションフィギュア一番くじジョジョの奇妙な冒険箱から出しケースに入れて展示保管をしておりました目立つキズや汚れはないと思いますが画像にてご確認後購入を検討して下さい
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