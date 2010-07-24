一番くじ フィギュア キングクリムゾン

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商品詳細
フィギュア種類···コレクションフィギュア一番くじジョジョの奇妙な冒険箱から出しケースに入れて展示保管をしておりました目立つキズや汚れはないと思いますが画像にてご確認後購入を検討して下さい
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