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2枚セット　カードe 1st Edition ヤドキング　ギャロップ
商品番号 J15719343326
商品名

2枚セット　カードe 1st Edition ヤドキング　ギャロップ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤドキング　カードe1stEditionギャロップ　カードe1stEdition2枚セットコレクションから出品です。即購入、コンビニ払い歓迎致します♪発送は2重スリーブ＋硬質ローダーで折れ対策、封筒に入れジップロックで濡れ対策しクッション付き封筒で丁寧に梱包し発送させていただきます。カードの状態は写真からご判断お願いします。あくまで素人検品、プレイ用のため特に昔のカードは、完美品や微細なキズ等を気にされる方はご遠慮いただけますと幸いです。リーリエsrがんばリーリエかいりきリザードンエネルギーミュウツーgxシロナsrVSTARユニバースゴールデンボックススイクンPokémonpocketmonsterエンテイライコウサンダースリバホロ旧裏アセロラ　srグレートフュージョンアーツVMAXクライマックスユウリデルタ種ブラッキーvmaxsaエーフィvmaxsaニンフィアvmaxsaグレイシアvmaxsaリーフィアvmaxsaイーブイヒーローズレックウザvmaxsaミュウvmaxsaクリスタルタイプ　ルギアホウオウひかるライチュウアローラの仲間たちpsa10bgs10ミモザ　sarプロモ　ポケモンカードイーブイ　ファンクラブサナ　xyオカルトマニアタッグオールスターズ未開封boxゲンガーvmaxsaカイリューexセレビィミライドンボタン　sarライチサーナイトexトリプルゲットキャンペーンフリーザーサンダーピカチュウリザードンhrカメックスフシギバナミュウミュウツースカーレットexバイオレットexミモザsrひかるミュウドリームリーグクイックボールエーフィカトレアsrアズサsrスイレンsrブルーの探索
http://narcologia.ru/goods/influenza840493.html
http://narcologia.ru/goods/perforce950565.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming457992.html
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