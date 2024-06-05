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GREAT WAVE プレイマット　WCS2023
商品番号 W11716106454
商品名

GREAT WAVE プレイマット　WCS2023
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS北斎　波乗りピカチュウ　浮世絵ポケモンワールドチャンピオンシップのポケモンセンターワールドストアであっという間に完売した人気の海外限定のプレイマットです。　新品未使用ですが、箱に細かい初期のスレ等は多少見られますので未使用に近いとの表記にしております。一度人の手に渡ったものとしてご理解頂けましたら幸いです。注意：発送はプチプチで包装して、ゆうゆうメルカリ便で発送致します。ダンボール包装ご希望の場合は、サイズの関係で中身だけの発送となりますので、取引メッセージにてご指定ください。よろしくお願いいたします。#ポケモンワールドチャンピオンシップス
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