アズールレーン SDアクリルコレクション　綾波　アクリルスタンド　アクスタ

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商品詳細
アズールレーンsdアクリルコレクションミニ綾波、ヴィクトリアスカプセルは破棄しましたが未開封です。綾波のみ袋に破損あり。アクスタに問題はありません。プチプチ一巻き。交渉中でも購入者を優先とします。
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