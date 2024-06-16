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ポケモンカード　ポケキュン　エモンガ　SR
商品番号 R63234562332
商品名

ポケモンカード　ポケキュン　エモンガ　SR
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード2013年発売ポケモンカードゲームBWコンセプトパック「シャイニーコレクション」SC・エモンガSRSC023/020【状態】写真をご参考下さい。やや傷や汚れ有りとしております。一律プレイ用でお願い致します。画像の確認お願い致します。・トラブル防止の観点から気になる箇所がございましたら、コメント欄から確認等お願いします。・状態に納得してからご購入お願い致します。【発送】スリーブに入れて、濡れ折れ防止をして、発送致します。ポケモンカードポケカポケキュンCP3ポケキュンコレクションSCCP1EDフルアートSACSRCHRミュウエモンガSCシャイニーコレクションポケモンカードBWコンセプトパッククレイバーストブイスターユニバースレイジングサーフ黒炎の支配者
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