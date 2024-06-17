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ZOOM HD16 MTR ハードディスクレコーディングスタジオ
商品番号 A77628592314
商品名

ZOOM HD16 MTR ハードディスクレコーディングスタジオ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電源ケーブル、説明書、専用バッグ(内側に剥がれがあります)付属。20年位前に購入。ここ10年位は押入れ保管としていました。このたび機材整理のため出品します。注意！CDトレイが開かなくなっています。経年変化は否めませんが、動作確認は行い、CD作成以外は、まだ十分に使用可と思います。　製品情報は、NET等でご確認下さい,年代物、中古品としてご理解の上ご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/message878527.html
http://narcologia.ru/goods/waveform102317.html
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