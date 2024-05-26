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カリンバ34キー
商品番号 I66692554215
商品名

カリンバ34キー
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは半年前くらいに購入し、子どもと一緒に使ってました。手放すのが惜しいですが引っ越すので使ってくださるかたにお譲りいたします。
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