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RIKU セット　THE RAMPAGE チェキ風　タブレット缶　千社札
商品番号 W19603646184
商品名

RIKU セット　THE RAMPAGE チェキ風　タブレット缶　千社札
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入❌お値下げ❌バラ売り❌バラ売りはこちらで考えて販売などします。バラ売りしない物もあるかもしれません。推しではないため、一気にセット販売させて頂きます。FC限定　会場の抽選B賞チェキ風フォトカCDに入っているトレカ浴衣アクキー2居酒屋えぐざいる限定　甚平アクキー居酒屋えぐざいる限定　タブレット缶（ラムネなし）浴衣千社札眼鏡バージョン2枚トラキン（KCK）の千社札プチプチやダンボール又は硬質トレカケース等での補強させて頂きます。oppで雨防止もさせて頂きます。コンビニにて発送させて頂きます。定形外などでの窓口での発送は、代金が前後する場合がございます。こちらの金額でご理解頂けると幸いです。
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