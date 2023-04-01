【当時物・レア】高橋名人の冒険島　消しゴム　9体セット

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ご覧いただきありがとうございます。高橋名人の冒険島消しゴム9体セットです。40年ほど前のものとなります。商品状態は画像をご確認いただきまして、ご不明な点や詳細画像が必要な場合は、コメントお願いいたします。可能な限り対応させていただきます。基本的にバラ売りはいたしませんのでご了承ください。レア稀少希少食玩昭和レトロ当時物ヴィンテージビンテージおまけオマケ1980年代80年代消しゴム駄菓子屋駄菓子マイナーガチャガチャガチャポンガシャポン高橋名人ファミコン