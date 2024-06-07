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和泉裡孫兵清居　水墨山水画　紙本　　【永田雲堂筆】　丙戌夏　　掛軸　箱無　391
商品番号 T15481608930
商品名

和泉裡孫兵清居　水墨山水画　紙本　　【永田雲堂筆】　丙戌夏　　掛軸　箱無　391
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 4,725 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　永田雲堂　　　紙本水墨画形式···掛け軸・掛軸　　　　　紙本掛軸一幅　　軸先蒔絵　　箱無主題···風景・海景　　　　　　水墨山水画　　　丙戌夏主な画材···その他　　　　　　水墨　　　　　詳しいことはわかりませんが、素晴らしい水墨山水画　　　　　軸裏　　信州牟礼駅　和泉裡孫兵清居　高畠仕右衛門記載　　　状態　　　表具作品共経年経過による傷みが御座います。　　　サイズ　　表具　　184cmX69cm作品　　127.5cmX58cm箱無　　100サイズゆうパックにて発送
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