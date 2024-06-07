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- 和泉裡孫兵清居 水墨山水画 紙本 【永田雲堂筆】 丙戌夏 掛軸 箱無 391
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 永田雲堂 紙本水墨画形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 軸先蒔絵 箱無主題···風景・海景 水墨山水画 丙戌夏主な画材···その他 水墨 詳しいことはわかりませんが、素晴らしい水墨山水画 軸裏 信州牟礼駅 和泉裡孫兵清居 高畠仕右衛門記載 状態 表具作品共経年経過による傷みが御座います。 サイズ 表具 184cmX69cm作品 127.5cmX58cm箱無 100サイズゆうパックにて発送
http://narcologia.ru/goods/moped39568.html
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