希少レア SANRIO パティ\u0026ジミー 1976 ミニチュアシリーズ 昭和レトロ

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SANRIOパティ\u0026ジミー◎1976頃◎当時物自宅保管コレクション1970年代、当時のSANRIOショップでガラスケースに陳列し販売されていたものです。#SANRIO#サンリオ#ハローキティ#パティ#ジミー#昭和レトロ#希少#レアキャラクター...サンリオ