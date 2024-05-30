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希少レア SANRIO パティ\u0026ジミー 1976 ミニチュアシリーズ 昭和レトロ
商品番号 S69991789268
商品名

希少レア SANRIO パティ\u0026ジミー 1976 ミニチュアシリーズ 昭和レトロ
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SANRIOパティ\u0026ジミー◎1976頃◎当時物自宅保管コレクション1970年代、当時のSANRIOショップでガラスケースに陳列し販売されていたものです。#SANRIO#サンリオ#ハローキティ#パティ#ジミー#昭和レトロ#希少#レアキャラクター...サンリオ
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