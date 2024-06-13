オルトフォンコンコルドナイトクラブs

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商品詳細
ortfonconcordnightclubsカートリッジ 2個（中古品）ナイトクラブ針 2個（オマケ）針キャップ予備 1個動作確認済。音質確認済。針は先端変色あり、中古品ですのであくまでもオマケとしてご理解下さい。
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