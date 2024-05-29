telecaster ノーブランド レリック テレキャス 米津玄師 レアカラー ...

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。中古購入なんですが詳細は不明です。ただレリックもカッコよく生鳴りもいいです。パーツなど変えて頂けましたらもっと良くなると思います。4月にリペアショップにてリペア済みです。米津玄師が持たれてるギターに色が似ていていいと思いました。付属品はフェンダーメキシコのソフトケースになります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passivity368083.html
http://narcologia.ru/goods/organization57362.html
http://narcologia.ru/goods/pompous215623.html
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