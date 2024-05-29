蕎麦猪口 そばちょこ 窯傷完品 無傷完品 古伊万里 霊芝 花 民芸 民藝 ...

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蕎麦猪口古伊万里民藝民芸ぐい呑そばちょこ草花花唐草唐草大振り蛸唐草霊芝花江戸期の大振りの良い猪口です。【状態】ホツやニューは無いです。無傷完品ですがしかし高台と高台付近に窯傷あります。指で弾くと高い音が弾きますので良い状態を保っております。焼き上がりも良いです。口縁に歪みはあります。高台の座りは少しガタつきあります。その他問題ありません。画像にて確認お願い致します。口径 約 8.7〜9.4㎝高さ 約 6.8㎝種類···酒器