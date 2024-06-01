

[新品・未使用] 佐久間大介 アクリルスタンド アクスタFest [新品・未使用] 佐久間大介 アクリルスタンド アクスタFest



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SnowMan佐久間大介さんのアクリルスタンドです。アクスタFestで販売されたものと、LIVETOUR2021Maniaのグッズです。新品・未使用・未開封です。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*水濡れ防止OPP+プチプチ二重巻きで発送の予定です。ゆうパケットポストにて匿名配送致します。メルカリでの同商品の出品数などを考慮した上での値段設定となっております。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*SnowManアクスタFestMania岩本照深澤辰哉渡辺翔太宮舘涼太阿部亮平佐久間大介目黒蓮向井康二ラウールアクリルスタンドアクスタ