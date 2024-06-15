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中国　固形墨2点　大好山水\u0026天保九如　60年代　90g 送料込み0928
商品番号 D27291118957
商品名

中国　固形墨2点　大好山水\u0026天保九如　60年代　90g 送料込み0928
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 10,080 円
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商品詳細

2点とも未使用です。送料込み　即購入ok！合計　90g●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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