【グリッターシート使用】SexyZone 菊池風磨くん うちわ文字

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既製品のため、即購入OKです。うちわ文字のみの販売です。※うちわの購入は自身でお願いします。サイズ感や折れ目がついてる部分などありますので、2枚目以降をご確認ください。現場で一度使用しました！商品説明♫外側から…DAISOホログラムシート（ピンク）→画用紙黒→カッティングシート（白）→グリッターシート（紫）【ハート】グリッターシート（シルバー）で作成しております。最後に厚紙に貼ってカッティングしています。素人による制作なのでご理解いただける方のみ購入お願いします。※裏面にはすでにマジックテープがついております。DAISOのものを使用していますので、余っている分一緒に同封いたします。この分は使用していただいてかまいませんが、足りない分はご自分で購入しうちわに貼り付けてご使用下さい。お手数おかけしますが、よろしくお願いします。SexyZone菊池風磨風磨くん風磨うちわ文字中島健人佐藤勝利松島聡可愛いキラキラグリッター手作り素人制作ハンドメイドうちわ