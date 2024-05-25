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Sony PCM-D50 美品
商品番号 F70632407833
商品名

Sony PCM-D50 美品
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態良好です。本体、純正ウインドジャマー、メモリースティック4GBをおまけでお付けします。取説は、ソニーのサイトからダウンロード出来ます。よろしくお願いいたします。
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