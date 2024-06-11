クラピカ　ステータスカード

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。HUNTER×HUNTERクラピカ ステータスカードです。特に気になる傷や擦れございませんが初期傷等気になる方はご購入ご遠慮ください。・希望あれば写真載せます。・複数手元にございます。希望あれば追加可能です。早めに売り切りたい為常識外でない限りお値下げ対応いたします。ーーー梱包方法ーーー外袋のまま⇒プチプチ二重⇒OPP袋→ゆうゆうメルカリ便にて発送コンビニ支払い以外即購入可クラピカハンターハンターHUNTER×HUNTER缶バッジバースデーキルアゴンアニカフェアニメイトカフェwebくじアクスタまとめ売りステータスカード
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