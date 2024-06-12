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黃交趾　波図　曽根幸風作　木箱少々難あり
商品番号 D25011005758
商品名

黃交趾　波図　曽根幸風作　木箱少々難あり
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 29,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具黃交趾　波図　水指です。最大径21cm高さ16cm蓋径　12cm立礼、長板向きです。ほぼ新品です。木箱の一部に修理後あり
http://narcologia.ru/goods/hesitantly416184.html
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