ふぉ〜ゆ〜　アクスタ　越岡裕貴　福田悠太　辰巳雄大　松崎祐介　グッズ

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グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)保存用に買ったので美品です。新品未使用・未開封ですが素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい☆水漏れ防止、厚紙補強、プチプチにて発送致します☆#ふぉ〜ゆ〜#越岡裕貴#福田悠太#辰巳雄大#松崎祐介#コンサート#グッズ#アクスタ#舞台#アクリルスタンド