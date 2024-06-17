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ふぉ〜ゆ〜　アクスタ　越岡裕貴　福田悠太　辰巳雄大　松崎祐介　グッズ
商品番号 L80196721980
商品名

ふぉ〜ゆ〜　アクスタ　越岡裕貴　福田悠太　辰巳雄大　松崎祐介　グッズ
ブランド名 ジャニーズ
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)保存用に買ったので美品です。新品未使用・未開封ですが素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい☆水漏れ防止、厚紙補強、プチプチにて発送致します☆#ふぉ〜ゆ〜#越岡裕貴#福田悠太#辰巳雄大#松崎祐介#コンサート#グッズ#アクスタ#舞台#アクリルスタンド
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