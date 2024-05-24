YAMAHA ヤマハ YFL-311 フルート 超美品

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頭部銀製。Eメカ付き。後期モデル。メッキ特有の細かい傷はありますが全体的に大きな傷や凹みは無くとても綺麗な状態です。可動部やタンポも良好です。よくある内部清掃による反射板の傷もありません。購入後すぐにご使用頂けます。購入前に必ずプロフィールのご確認をお願い致します。a2270ts22582