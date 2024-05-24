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中国古い青磁壺
商品番号 A38078509883
商品名

中国古い青磁壺
ブランド名 Avital
特別価格 税込 5,243 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは約φ10✖️12センチ中国古い青磁壺です。時代は下限明時代ではないかと思われます。ご検討の程宜しくお願い致します。
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