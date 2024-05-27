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【美品】小さな森の合唱団 木琴 木のおもちゃ
商品番号 I96904639243
商品名

【美品】小さな森の合唱団 木琴 木のおもちゃ
ブランド名 オークヴィレッジ
特別価格 税込 3,145 円
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商品詳細

美品の「小さな森の合唱団」です。外装の段ボールには多少折れが見られますが本品は美品です。画像でお確かめください。＜商品詳細＞ブランドオークヴィレッジ定価:16500円サイズ幅38×奥行29×高さ5cm樹種枠：国産ブナ音盤：国産ヒノキ、ナラ、センダン、サクラ、ホオ、トチなど無塗装重さ約1.7kg付属品バチ1本、木のガイドブック【注意事項】※本製品は天然の無垢材を使用しているため、木目・色合いに個体差がございます。木によって色の濃淡や木の節などが見られる場合がございますこと、ご了承ください。#木琴#オークヴィレッジ#森の合唱団おもちゃ知育玩具男の子女の子※他のフリマアプリでも出品しているため予告なく売り切れる可能性があります。
http://narcologia.ru/goods/flight310328.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis125344.html
http://narcologia.ru/goods/stage834397.html 小さな森の合唱団　[カタログ掲載] - 木のおもちゃとグッド・トイ｜アプティ オンラインストア（東京・福岡おもちゃ美術館オフィシャル）
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