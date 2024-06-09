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Q-pot ワカマツタダアキ イラスト キャンバス
商品番号 X17171661755
商品名

Q-pot ワカマツタダアキ イラスト キャンバス
ブランド名 キューポット
特別価格 税込 15,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023.9.9.21日に開催された秘密のお茶会のお土産です。イラストキャンバスはワカマツタダアキさんの直筆サイン入りです。2023年のオバケちゃんイラスト。飴はオンラインショップで販売しているものと同じです。オリジナルデザインのキャンディを詰め込んだQ-potCAFE.の「キャンディバッグ」ビスケット柄はカスタード、チョコレート柄はミルクチョコレート、Q-potCAFE.のダブルポット柄はストロベリー、ロリポップキャンディ柄はトロピカルフルーツ、ストライプ柄はピンクグレープフルーツのフレーバー。断捨離生活なので、お好きな方にお譲りします。即購入可能オバケちゃんキャンディビスケットチョコレートロリポップ非売品
http://narcologia.ru/goods/assessor64403.html
http://narcologia.ru/goods/moisture584869.html
http://narcologia.ru/goods/preference147938.html
Q-pot ワカマツタダアキ イラスト キャンバス
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